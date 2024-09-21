В Тверской области временно перекрыли движение на трассе М-9 после атаки БПЛА
На участке дороги М-9 в Тверской области временно прекратили движение для обеспечения безопасности после атаки БПЛА. Рекомендованные маршруты объезда опубликовало ФКУ Упрдор «Россия» на сайте.
«В целях обеспечения безопасности движения на автомобильной дороге М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой на участке 322 километр — 420 километр в Тверской области с 06.40 часов (совпадает с мск) 21.09.2024 до особого распоряжения будет временно прекращено движение», — пояснили в компании.
Рекомендованный ФКУ Упрдор «Россия» маршрут объезда. Скриншот © Яндекс. Карты
Там рекомендуют водителям при движении со стороны Москвы, а также для разворота использовать разворотную петлю на 322 километре М-9 «Балтия», Нелидово. А при движении в сторону Москвы следует пользоваться объездом через Великие Луки в сторону Смоленска.
19 в результате террористической атаки украинских военных на город Торопец в Тверской области оказались повреждены тринадцать храмов. О последствиях вражеских ударов сообщили в пресс-службе РПЦ. А в ночь на 21 сентября атака повторилась. Губернатор Игорь Руденя сообщил, что на месте происшествия на юго-западе области работают специалисты экстренных служб вместе с представителями местной администрации.
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