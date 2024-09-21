Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 07:09

В Тверской области временно перекрыли движение на трассе М-9 после атаки БПЛА

На участке дороги М-9 в Тверской области временно прекратили движение для обеспечения безопасности после атаки БПЛА. Рекомендованные маршруты объезда опубликовало ФКУ Упрдор «Россия» на сайте.

«В целях обеспечения безопасности движения на автомобильной дороге М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой на участке 322 километр — 420 километр в Тверской области с 06.40 часов (совпадает с мск) 21.09.2024 до особого распоряжения будет временно прекращено движение», — пояснили в компании.

Рекомендованный ФКУ Упрдор «Россия» маршрут объезда. Скриншот © Яндекс. Карты

Рекомендованный ФКУ Упрдор «Россия» маршрут объезда. Скриншот © Яндекс. Карты

Там рекомендуют водителям при движении со стороны Москвы, а также для разворота использовать разворотную петлю на 322 километре М-9 «Балтия», Нелидово. А при движении в сторону Москвы следует пользоваться объездом через Великие Луки в сторону Смоленска.

19 в результате террористической атаки украинских военных на город Торопец в Тверской области оказались повреждены тринадцать храмов. О последствиях вражеских ударов сообщили в пресс-службе РПЦ. А в ночь на 21 сентября атака повторилась. Губернатор Игорь Руденя сообщил, что на месте происшествия на юго-западе области работают специалисты экстренных служб вместе с представителями местной администрации.

Силы ПВО за ночь сбили 101 украинский беспилотник над Россией и Азовским морем
Силы ПВО за ночь сбили 101 украинский беспилотник над Россией и Азовским морем
Обложка ©

Telegram / Генеральний штаб ЗСУ

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Тверская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров