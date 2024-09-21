В Тверской области временно перекрыли движение на трассе М-9 после атаки БПЛА

На участке дороги М-9 в Тверской области временно прекратили движение для обеспечения безопасности после атаки БПЛА. Рекомендованные маршруты объезда опубликовало ФКУ Упрдор «Россия» на сайте.

«В целях обеспечения безопасности движения на автомобильной дороге М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой на участке 322 километр — 420 километр в Тверской области с 06.40 часов (совпадает с мск) 21.09.2024 до особого распоряжения будет временно прекращено движение», — пояснили в компании.

Рекомендованный ФКУ Упрдор «Россия» маршрут объезда. Скриншот © Яндекс. Карты