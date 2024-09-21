Под Торопцом расчищают место атаки БПЛА, губернатор отверг эвакуацию населения

В районе города Торопца Тверской области продолжают разбираться с последствиями падения обломков дрона в результате отражения атаки ВСУ в ночь с 20 на 21 сентября. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что губернатор Верхневолжья Игорь Руденя ранним утром приехал на место происшествия и провёл оперативное совещание.

«Идёт ликвидация последствий падения обломков беспилотников, уничтоженных Министерством обороны РФ расчистка территории. Эвакуация населения в городе Торопце не производится. Работают специалисты Минобороны в целях локализации последствий. Планируем, что в течение двух часов основные этапы этой работы будут завершены», – рассказал губернатор.