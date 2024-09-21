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Регион
21 сентября, 08:53

Под Торопцом расчищают место атаки БПЛА, губернатор отверг эвакуацию населения

Руденя: В Тверской области ликвидируют последствия атаки БПЛА, эвакуации нет

В районе города Торопца Тверской области продолжают разбираться с последствиями падения обломков дрона в результате отражения атаки ВСУ в ночь с 20 на 21 сентября. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что губернатор Верхневолжья Игорь Руденя ранним утром приехал на место происшествия и провёл оперативное совещание.

«Идёт ликвидация последствий падения обломков беспилотников, уничтоженных Министерством обороны РФ расчистка территории. Эвакуация населения в городе Торопце не производится. Работают специалисты Минобороны в целях локализации последствий. Планируем, что в течение двух часов основные этапы этой работы будут завершены», – рассказал губернатор.

С его слов, в течение часа будет восстановлено движение по федеральной трассе М-9, где его ранее перекрывали из-за ликвидации последствий падения обломков. Сейчас водители используют объездные маршруты. К счастью, среди населения жертв и пострадавших нет.

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19 сентября в городе Торопец Тверской области беспилотники украинской армии повредили 13 храмов. В ночь на 21 ВСУ решили повторить атаку. Губернатор Игорь Руденя сообщил, что на месте происшествия на юго-западе области работают специалисты экстренных служб вместе с представителями местной администрации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Владимир Озеров
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