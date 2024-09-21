Российский самолёт S7 Tango впервые подняли в воздух
S7 Group совместно с Сибирским НИИ авиации имени С.А. Чаплыгина (СибНИА) устроили первый тестовый полёт для летного демонстратора российского самолёта Tango, сообщила пресс-служба авиакомпании.
Тестовый полёт самолёта Tango. Видео © Telegram / S7 Newsroom
Полёт состоялся субботним утром на подмосковном аэродроме. Лётчик-испытатель-инструктор 1-го класса Владимир Барсук оторвал самолёт от взлётной полосы, выполнил задачи первого вылета и успешно приземлился.
«Tango — это четырёхместный легкомоторный учебно-тренировочный самолёт, разработка которого велась последние полтора года на технической базе S7 в Торбеево. Он изготовлен из отечественных композитных материалов», — сказано публикации в телеграм-канале.
В дальнейшем такие самолёты планируется использовать для подготовки молодых пилотов. Также он может быть применён для полётов в частных целях.
Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что к 2026 году планируется начать поставки новых самолётов «Байкал». В первой партии будет 5 экземпляров. Цена на них упала в два раза после замечания президента Владимира Путина.
Telegram / S7 Newsroom