Российский самолёт S7 Tango впервые подняли в воздух

S7 Group совместно с Сибирским НИИ авиации имени С.А. Чаплыгина (СибНИА) устроили первый тестовый полёт для летного демонстратора российского самолёта Tango, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Тестовый полёт самолёта Tango. Видео © Telegram / S7 Newsroom

Полёт состоялся субботним утром на подмосковном аэродроме. Лётчик-испытатель-инструктор 1-го класса Владимир Барсук оторвал самолёт от взлётной полосы, выполнил задачи первого вылета и успешно приземлился.

«Tango — это четырёхместный легкомоторный учебно-тренировочный самолёт, разработка которого велась последние полтора года на технической базе S7 в Торбеево. Он изготовлен из отечественных композитных материалов», — сказано публикации в телеграм-канале.