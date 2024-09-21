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21 сентября, 13:10

Российский самолёт S7 Tango впервые подняли в воздух

S7 Group совместно с Сибирским НИИ авиации имени С.А. Чаплыгина (СибНИА) устроили первый тестовый полёт для летного демонстратора российского самолёта Tango, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Тестовый полёт самолёта Tango. Видео © Telegram / S7 Newsroom

Полёт состоялся субботним утром на подмосковном аэродроме. Лётчик-испытатель-инструктор 1-го класса Владимир Барсук оторвал самолёт от взлётной полосы, выполнил задачи первого вылета и успешно приземлился.

«Tango это четырёхместный легкомоторный учебно-тренировочный самолёт, разработка которого велась последние полтора года на технической базе S7 в Торбеево. Он изготовлен из отечественных композитных материалов», — сказано публикации в телеграм-канале.

В дальнейшем такие самолёты планируется использовать для подготовки молодых пилотов. Также он может быть применён для полётов в частных целях.

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Обложка ©

Telegram / S7 Newsroom

Владимир Озеров
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