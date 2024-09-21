Не хватило мужества: Гроссмейстер объяснил призыв Карлсена не допускать россиян в FIDE

Норвегия использовала гроссмейстера Магнуса Карлсена как политический инструмент против России, а тот побоялся пойти наперекор собственному правительству. Такое мнение выразил российский шахматист, гроссмейстер Сергей Шипов.

«В политике он делает то, что подсказывает его страна. Норвегия — одна из самых русофобских стран сейчас. <…> Магнуса просто используют. Прискорбно, конечно, за этим наблюдать. <…> Шахматист он гениальный, но уважения как к человеку, скажем прямо, становится значительно меньше», — поделился он в беседе с 360.ru.