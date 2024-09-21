Не хватило мужества: Гроссмейстер объяснил призыв Карлсена не допускать россиян в FIDE
Гроссмейстер Шипов: Норвегия использует Магнуса Карлсена против России
Норвегия использовала гроссмейстера Магнуса Карлсена как политический инструмент против России, а тот побоялся пойти наперекор собственному правительству. Такое мнение выразил российский шахматист, гроссмейстер Сергей Шипов.
«В политике он делает то, что подсказывает его страна. Норвегия — одна из самых русофобских стран сейчас. <…> Магнуса просто используют. Прискорбно, конечно, за этим наблюдать. <…> Шахматист он гениальный, но уважения как к человеку, скажем прямо, становится значительно меньше», — поделился он в беседе с 360.ru.
Шипов добавил, что современная политика может «скрутить в бараний рог» любого человека. А Карлсену в этой ситуации стоило отступить в сторону и просто заниматься своими делами дальше, но ему на это не хватило мужества.
Напомним, что Карлсену накануне вручали награду как лучшему шахматисту всех времён. Во время церемонии он заявил, что советует не допускать гроссмейстеров из России и Белоруссии к турнирам FIDE. А сегодня стало известно, что глава Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев будет добиваться тайного голосования по вопросу снятия санкций с российских и белорусских шахматистов.
Shutterstock / FOTODOM / B. Lenoir