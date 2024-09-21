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21 сентября, 18:57

Не хватило мужества: Гроссмейстер объяснил призыв Карлсена не допускать россиян в FIDE

Гроссмейстер Шипов: Норвегия использует Магнуса Карлсена против России

Норвегия использовала гроссмейстера Магнуса Карлсена как политический инструмент против России, а тот побоялся пойти наперекор собственному правительству. Такое мнение выразил российский шахматист, гроссмейстер Сергей Шипов.

«В политике он делает то, что подсказывает его страна. Норвегия — одна из самых русофобских стран сейчас. <…> Магнуса просто используют. Прискорбно, конечно, за этим наблюдать. <…> Шахматист он гениальный, но уважения как к человеку, скажем прямо, становится значительно меньше»,  поделился он в беседе с 360.ru.

Шипов добавил, что современная политика может «скрутить в бараний рог» любого человека. А Карлсену в этой ситуации стоило отступить в сторону и просто заниматься своими делами дальше, но ему на это не хватило мужества.

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Напомним, что Карлсену накануне вручали награду как лучшему шахматисту всех времён. Во время церемонии он заявил, что советует не допускать гроссмейстеров из России и Белоруссии к турнирам FIDE. А сегодня стало известно, что глава Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев будет добиваться тайного голосования по вопросу снятия санкций с российских и белорусских шахматистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / B. Lenoir

Юрий Лысенко
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