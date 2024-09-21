Бензовоз и АЗС загорелись на Ставрополье, пострадал человек
Загоревшийся бензовоз устроил сильный пожар на автозаправочной станции в Новоселицком районе Ставропольского края. В результате есть пострадавший, сообщил врио главы округа Виктор Фетисов в телеграм-канале.
Возгорание автозаправочной станции. Видео © VK / NewsTracker | Новости на Ставрополье / 1777 | Ставрополь и край
Бензовоз загорелся у поворота к селу Журавское, затем пламя охватило другие автомобили и распространилось на строения заправки. В настоящий момент пожарные продолжают борьбу с огнем, пытаясь остановить его дальнейшее распространение. Состояние пострадавшего стабильное.
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