Председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов нанёс первый визит в Ижевск
Герой России майор Артур Орлов. Обложка © Программа «Время героев»
Первый рабочий визит в Ижевск родной Удмуртии нанёс председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов. Главной целью его поездки было посещение ряда важных торжественных мероприятий — военно-патриотической спартакиады «Гвардия», смотр конкурса по строевой подготовке «Равняемся на Героев», а также «Классная встреча» с активистами организации.
«Сейчас я много общаюсь с коллективом Движения Первых, с участниками Движения. Ребята очень позитивные, у них огромное количество идей и предложений. В своих городах, школах они развивают первичные отделения, занимаются вместе интересными и полезными делами. Они настоящие патриоты России и видят своё будущее в нашей стране», — описал Орлов впечатления о поездке.
Артур Орлов также рассказал о достижениях Движения Первых и поделился своим видением ближайших перспектив. По его словам, за полтора года организация достигла огромных результатов: в частности создано более 47 тысяч первичных отделений во всех регионах, что позволяет ребятам даже из самых удалённых уголков страны участвовать в мероприятиях Движения. Председатель пообещал расширять проектную деятельность, выходить за пределы школ, развивать сеть первичных отделений в колледжах, молодёжных центрах, учреждениях культуры, спорта и на предприятиях.
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