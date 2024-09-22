Председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов нанёс первый визит в Ижевск

Первый рабочий визит в Ижевск родной Удмуртии нанёс председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов. Главной целью его поездки было посещение ряда важных торжественных мероприятий — военно-патриотической спартакиады «Гвардия», смотр конкурса по строевой подготовке «Равняемся на Героев», а также «Классная встреча» с активистами организации.

«Сейчас я много общаюсь с коллективом Движения Первых, с участниками Движения. Ребята очень позитивные, у них огромное количество идей и предложений. В своих городах, школах они развивают первичные отделения, занимаются вместе интересными и полезными делами. Они настоящие патриоты России и видят своё будущее в нашей стране», — описал Орлов впечатления о поездке.