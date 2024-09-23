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22 сентября, 22:50

«Наелись»: Эксперт объяснил, почему удалёнщики начинали перебираться в офис

Исследование: Уровень работающих удаленно россиян начинает сокращаться

Число россиян, которые хотят работать удалённо, уменьшилась. Теперь основная часть удалёнщиков рвётся в офис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Число россиян, которые хотят работать удалённо, уменьшилась. Теперь основная часть удалёнщиков рвётся в офис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Несмотря на все преимущества удаленной работы, количество россиян, которые желают трудиться из офиса, растёт. С чем это связано и почему работники начали постепенно выбираться из дома, объяснили аналитики Центра трудовых исследований ВШЭ, проведя соответствующее исследование.

«Люди «наелись» соцсетей и дистанционной работы, им хочется общаться лично. Многим надоела и работа из дома, потому что она не даёт возможности сменить обстановку, что приводит в результате к психологической усталости», — цитирует «Вечерняя Москва» преподавателя МГУ Виталия Караева.

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Другие эксперты выразили мнения, что россиянам стало удобнее добираться до офиса. Многие рабочие места в Москве начали появляться рядом с жилыми домами. Также уютнее стали сами офисы: теперь в них организовывают зоны отдыха, ставят теннисные столы или аэрохоккей. Работодателям же выгоднее нанимать человека для работы именно в офис, чтобы контролировать сотрудника.

Ранее стало известно, что 59% россиян эмоционально выгорают на работе. При этом, в большинстве случаев, работодатель не помогает справиться с возникшей проблемой. Бороться с апатией из-за выгорания также сложно, как и выходить на работу после отпуска. Однако есть несколько способов быстрее прийти в норму после отдыха: стоит больше заниматься спортом и эффективно распределять задачи.

Полина Никифорова
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