«Наелись»: Эксперт объяснил, почему удалёнщики начинали перебираться в офис

Несмотря на все преимущества удаленной работы, количество россиян, которые желают трудиться из офиса, растёт. С чем это связано и почему работники начали постепенно выбираться из дома, объяснили аналитики Центра трудовых исследований ВШЭ, проведя соответствующее исследование.

«Люди «наелись» соцсетей и дистанционной работы, им хочется общаться лично. Многим надоела и работа из дома, потому что она не даёт возможности сменить обстановку, что приводит в результате к психологической усталости», — цитирует «Вечерняя Москва» преподавателя МГУ Виталия Караева.

Другие эксперты выразили мнения, что россиянам стало удобнее добираться до офиса. Многие рабочие места в Москве начали появляться рядом с жилыми домами. Также уютнее стали сами офисы: теперь в них организовывают зоны отдыха, ставят теннисные столы или аэрохоккей. Работодателям же выгоднее нанимать человека для работы именно в офис, чтобы контролировать сотрудника.