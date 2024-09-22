В Ленинградской области автомобиль скорой въехал в дерево, водитель погиб

В Ленобласти автомобиль скорой помощи улетел в кювет, перевернулся и врезался в дерево, 51-летний водитель погиб на месте. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла в 01:30 мск 21 сентября на 232-м километре автодороги «Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь-Чудово».