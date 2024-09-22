В Ленинградской области автомобиль скорой въехал в дерево, водитель погиб
Машина скорой помощи съехала в кювет и наехала на дерево. Обложка © Telegram / Петербургская полиция
В Ленобласти автомобиль скорой помощи улетел в кювет, перевернулся и врезался в дерево, 51-летний водитель погиб на месте. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла в 01:30 мск 21 сентября на 232-м километре автодороги «Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь-Чудово».
Также находившиеся в автомобиле в момент ДТП две женщины-фельдшеры 60 и 48 лет госпитализированы. У них множественные травмы, пострадавшие пребывают в состоянии средней степени тяжести. По факту произошедшего производится проверка.
А в Татарстане 21 сентября погиб 13-летний квадроциклист, который пытался скрыться от полицейского мотобата, но не справился с управлением. Последние секунды жизни юного лихача запечатлела его нашлемная видеокамера.