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22 сентября, 13:44

В Ленинградской области автомобиль скорой въехал в дерево, водитель погиб

Машина скорой помощи съехала в кювет и наехала на дерево. Обложка © Telegram / Петербургская полиция

Машина скорой помощи съехала в кювет и наехала на дерево. Обложка © Telegram / Петербургская полиция

В Ленобласти автомобиль скорой помощи улетел в кювет, перевернулся и врезался в дерево, 51-летний водитель погиб на месте. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла в 01:30 мск 21 сентября на 232-м километре автодороги «Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь-Чудово».

Также находившиеся в автомобиле в момент ДТП две женщины-фельдшеры 60 и 48 лет госпитализированы. У них множественные травмы, пострадавшие пребывают в состоянии средней степени тяжести. По факту произошедшего производится проверка.

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А в Татарстане 21 сентября погиб 13-летний квадроциклист, который пытался скрыться от полицейского мотобата, но не справился с управлением. Последние секунды жизни юного лихача запечатлела его нашлемная видеокамера.

Мария Любицкая
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