Писатель Лукьяненко оценил вероятность начала третьей мировой

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил, что мир сейчас находится в начальной тихой фазе третьей мировой войны. Он считает, что Россия «провоцирует» Запад только фактом своего существования, передаёт kp.ru.

«Происходит конфликт, который затрагивает несколько континентов. Переход в горячую фазу, в полноценную третью мировую с участием всех стран, очень возможен», — заявил Лукьяненко в интервью радио «Комсомольская правда».

Вероятность начала мировой войны писатель оценил как 50 на 50. Лукьяненко считает, что ядерное оружие не станет сдерживающим тормозом против войны. Охранять границы страны, по его мнению, стоит тысячами маленьких роботов. Он подчеркнул, что на примере СВО хорошо показана роботизация военных конфликтов.

«Без разведки и связи со спутников - никак! Меня очень огорчало, что когда сбили малазийский «боинг», у нас не было подтверждения со спутника, что это не мы. Было бы железное доказательство, может, и конфликт не дошёл бы до такой степени», — сказал писатель.