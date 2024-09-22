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22 сентября, 16:35

«Динамо» на последних минутах спаслось от поражения в московском дерби со «Спартаком»

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью 2:2 в матче девятого тура РПЛ

Фрагмент матча между «Спартаком» и «Динамо» в девятом туре РПЛ. Обложка © ТАСС/ Сергей Фадеичев

Фрагмент матча между «Спартаком» и «Динамо» в девятом туре РПЛ. Обложка © ТАСС/ Сергей Фадеичев

«Спартак» и «Динамо» сыграл вничью в московском дерби, которое состоялось в рамках девятого тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:2.

Нападающий гостей Константин Тюкавин открыл счёт уже на 3-й минуте. Спустя четыре минуты костариканский форвард красно-белых Манфред Угальде восстановил равенство, а на аргентинский полузащитник Эсекьель Барко вывел «Спартак» вперёд на 23-й. На пятой добавленной ко второму тайму минуте Тюкавин оформил дубль и принёс «Динамо» вничью. Стоит отметить, что бело-голубые играли в меньшинстве с 74-й минуты, когда был удалён марокканский форвард Эль-Мехди Маухуб.

«Динамо» и «Спартак» идут на четвёртом и пятом местах, имея 17 и 16 очков соответственно. В следующем туре бело-голубых ждёт динамовское дерби в Махачкале (29 сентября), а красно-белые вновь встретятся с другой командой из Москвы — «Локомотивом» (28 сентября).

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Ранее Life.ru писал, что испанская «Гранада» уволила установившего антирекорд экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Специалист, к слову, прилетел в Москву.

Никита Никонов
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