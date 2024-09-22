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22 сентября, 19:44

«From Russia with love»: Появилось видео с места ДТП в Турции с неунывающими российскими туристами

Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в турецкой провинции Невшехир

Турецкий телеканал KRT показал видео с места ДТП с микроавтобусом в турецкой провинции Невшехир. На опубликованных кадрах запечатлены и российские туристы, которые были в числе пассажиров.

Неунывающие туристы из России сразу после ДТП в Турции. Видео © krttv

«From Russia with love», — сказал после ДТП один из неунывающих российских туристов.

Напомним, что авария в турецкой провинции Невшехир произошла 22 сентября. Микроавтобус с туристами перевернулся по пути в Анталью из Кападокии. В результате пострадали 15 человек, в их числе 9 россиян. Они получили лёгкие травмы, госпитализация им не потребовалась.

На юге Турции 13 человек пострадали в ДТП с автобусом
На юге Турции 13 человек пострадали в ДТП с автобусом
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krttv

Оксана Попова
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