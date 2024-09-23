Организаторов секс-вечеринки в Петербурге просят проверить на пропаганду ЛГБТ*

Организаторов секс-вечеринки в Петербурге просят проверить на оскорбление чувств верующих, а также пропаганду ЛГБТ*. Одним из них может быть event-менеджер, утверждающий, что первые праздники «сделал в шесть лет».

По данным SHOT, в Следственный комитет обратились активисты движения «Русская община Петрограда», которые считают несостоявшуюся вечеринку отвратительным мероприятием, оскорбляющим жителей Санкт-Петербурга и всей России, особенно на фоне СВО. По их мнению, организаторы вечеринки могли нарушить сразу две статьи УК РФ: ст. 148 «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и ст. 282.4 «Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики экстремистских организаций».

Главным организатором общественники называют event-менеджера Антона Комарова. Общественники утверждают, что именно он в день вечеринки сообщил гостям место её проведения и общался с владельцами билетов по поводу развратной тусовки. Как выяснил SHOT, Комаров является организатором свадеб (владеет даже соответствующим агентством) и других мероприятий. Кстати, сайт вечеринок перестал работать.