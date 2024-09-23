Число погибших при ударе ВВС Израиля по пригороду Бейрута возросло до 59
Количество погибших в результате ракетного удара со стороны Израиля по южному пригороду Бейрута выросло с 45 до 59. Ещё 68 человек получили ранения. Данные приводит телеканал Al Jadeed со ссылкой на источник в службе гражданской обороны.
По информации телеканала, в ходе поисково-спасательных работ из-под обломков здания удалось достать ещё несколько тел, в том числе женщин и детей. Пропавшими без вести по-прежнему остаются девять человек.
Напомним, 20 сентября авиация Израиля совершила ракетный удар по южному пригороду Бейрута. Politico узнало, что в связи с последним обострением администрация президента США Джо Байдена боится начала настоящей войны в регионе.
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