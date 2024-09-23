Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 07:58

Число погибших при ударе ВВС Израиля по пригороду Бейрута возросло до 59

Количество погибших в результате ракетного удара со стороны Израиля по южному пригороду Бейрута выросло с 45 до 59. Ещё 68 человек получили ранения. Данные приводит телеканал Al Jadeed со ссылкой на источник в службе гражданской обороны.

По информации телеканала, в ходе поисково-спасательных работ из-под обломков здания удалось достать ещё несколько тел, в том числе женщин и детей. Пропавшими без вести по-прежнему остаются девять человек.

Число погибших при ударе ВВС Израиля по Бейруту выросло, некоторых опознают по ДНК
Число погибших при ударе ВВС Израиля по Бейруту выросло, некоторых опознают по ДНК

Напомним, 20 сентября авиация Израиля совершила ракетный удар по южному пригороду Бейрута. Politico узнало, что в связи с последним обострением администрация президента США Джо Байдена боится начала настоящей войны в регионе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Мария Любицкая
  • Новости
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Бейрут
  • хезболла
  • Ливан
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров