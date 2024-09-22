Число погибших при ударе ВВС Израиля по Бейруту выросло, некоторых опознают по ДНК
Число погибших при ударе ВВС Израиля по пригороду Бейрута возросло до 45
Число погибших от атаки Израиля на пригород Бейрута увеличилось до 45, ранены 68 человек. Такую статистику приводит чрезвычайный комитет при Минздраве Ливана.
Там отметили, что во время поисковых работ были обнаружены несколько неопознанных тел. Сейчас медслужбы пытаются установить их личности по ДНК.
Напомним, 20 сентября израильская авиация выпустила четыре ракеты по южному пригороду Бейрута. По некоторым данным, был убит один из высокопоставленных офицеров «Хезболлы». Politico узнало, что в связи с последним обострением администрация президента США Джо Байдена боится начала настоящей войны в регионе.
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