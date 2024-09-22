Число погибших при ударе ВВС Израиля по Бейруту выросло, некоторых опознают по ДНК

Число погибших от атаки Израиля на пригород Бейрута увеличилось до 45, ранены 68 человек. Такую статистику приводит чрезвычайный комитет при Минздраве Ливана.

Там отметили, что во время поисковых работ были обнаружены несколько неопознанных тел. Сейчас медслужбы пытаются установить их личности по ДНК.