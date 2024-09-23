Политолог считает, что Байден всё же разрешит Киеву бить вглубь России, но с оговорками
Политолог Межуев: Байден, скорее всего, снимет запрет на удары по РФ
Джо Байден. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Gints Ivuskans
Президент США Джо Байден, скорее всего, всё же согласится снять запрет для Киева на удары американским оружием вглубь России. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог Борис Межуев, комментируя широко разрекламированный визит Владимира Зеленского в США.
«Ясно, что информационная кампания по подготовке визита Зеленского не была бы такой мощной, если бы было заранее известно, что Байден не даст согласия. То есть, скорее всего, он даст согласие. Единственное что, Байден, скорее всего, сопроводит это какими-то оговорками. Я думаю, оговорки будут следующие: только военные цели, чтобы не было ударов по мирным жителям и гражданским объектам. Не по крупным городам. И третий вариант — с целью переговоров с позиции силы. Скорее всего, какие -то свои оговорки Байден внесёт», — заключил политолог.
Напомним, американский президент Джо Байден подчеркнул, что не давал Украине разрешения на использование американского оружия для ударов вглубь российской территории. И, как предполагает издание Times, на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне глава Белого дома вряд ли объявит о снятии этих ограничений.