Политолог считает, что Байден всё же разрешит Киеву бить вглубь России, но с оговорками

«Ясно, что информационная кампания по подготовке визита Зеленского не была бы такой мощной, если бы было заранее известно, что Байден не даст согласия. То есть, скорее всего, он даст согласие. Единственное что, Байден, скорее всего, сопроводит это какими-то оговорками. Я думаю, оговорки будут следующие: только военные цели, чтобы не было ударов по мирным жителям и гражданским объектам. Не по крупным городам. И третий вариант — с целью переговоров с позиции силы. Скорее всего, какие -то свои оговорки Байден внесёт», — заключил политолог.