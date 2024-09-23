ЦБ вновь на полгода продлил ограничения на переводы за рубеж

Банк России ещё на полгода — до 31 марта 2025 года — продлил ограничения на перевод средств за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Граждане РФ и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте», — говорится в сообщении ЦБ.

По-прежнему сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — не более 10 тысяч долларов США в месяц или эквивалентная сумма в другой валюте. Как отметили в ЦБ, нерезидентам, работающим в РФ, можно переводить за границу деньги в размере заработной платы.