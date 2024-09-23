Разгромивший могилу Маслякова 19-летний москвич оказался инвалидом с детства

19-летний москвич, задержанный за разгром могилы телеведущего Александра Маслякова, является инвалидом с детства, у него диагностирован аутизм. Об этом сообщает SHOT.

Сейчас парня отправили в психиатрическую больницу с обострением. Возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».