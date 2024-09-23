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23 сентября, 12:23

Разгромивший могилу Маслякова 19-летний москвич оказался инвалидом с детства

Разрушивший могилу Маслякова москвич является инвалидом с детства, у него аутизм

19-летний москвич, задержанный за разгром могилы телеведущего Александра Маслякова, является инвалидом с детства, у него диагностирован аутизм. Об этом сообщает SHOT.

Сейчас парня отправили в психиатрическую больницу с обострением. Возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

На Новодевичьем кладбище в Москве восстановили могилу телеведущего Маслякова
На Новодевичьем кладбище в Москве восстановили могилу телеведущего Маслякова

Напомним, накануне 19-летний парень вытащил крест, разбросал цветы и фотографии на могиле Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве. Семья телеведущего написала заявление в полицию. Нарушителю грозит штраф или арест.

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Никита Никонов
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