Разгромивший могилу Маслякова 19-летний москвич оказался инвалидом с детства
Разрушивший могилу Маслякова москвич является инвалидом с детства, у него аутизм
19-летний москвич, задержанный за разгром могилы телеведущего Александра Маслякова, является инвалидом с детства, у него диагностирован аутизм. Об этом сообщает SHOT.
Сейчас парня отправили в психиатрическую больницу с обострением. Возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».
Обложка ©
Telegram / SHOT