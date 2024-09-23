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23 сентября, 11:18

На Новодевичьем кладбище в Москве восстановили могилу телеведущего Маслякова

На Новодевичьем кладбище Москвы восстановили могилу легендарного ведущего КВН Александра Маслякова, повреждённую накануне. Об этом сообщает «РИА Новости».

На данный момент захоронение полностью восстановлено и усыпано цветами. На место, помимо креста, вернули венки и цветы.

Штраф или арест грозят парню, разгромившему могилу Александра Маслякова
Штраф или арест грозят парню, разгромившему могилу Александра Маслякова

Напомним, 19-летний вандал осквернил могилу Маслякова — выдрал из земли крест, разбросал цветы и фотографии. По данным Life.ru, злоумышленник эмоционально отнёсся к гибели ведущего. Парня схватили, он был доставлен в отделении полиции. Самого буяна проверят на вменяемость в психиатрической больнице.

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Николай Рюмин
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