На Новодевичьем кладбище в Москве восстановили могилу телеведущего Маслякова

На Новодевичьем кладбище Москвы восстановили могилу легендарного ведущего КВН Александра Маслякова, повреждённую накануне. Об этом сообщает «РИА Новости».

На данный момент захоронение полностью восстановлено и усыпано цветами. На место, помимо креста, вернули венки и цветы.