Штраф или арест грозят парню, разгромившему могилу Александра Маслякова

В отношении 19-летнего Кирилла К., разгромившего могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, возбудили уголовное дело. Об этом журналистам сообщили в правоохранительных органах.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения)», — сказал собеседник в разговоре с ТАСС.