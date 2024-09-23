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23 сентября, 07:44

Штраф или арест грозят парню, разгромившему могилу Александра Маслякова

В отношении разгромившего могилу Маслякова мужчины возбуждено уголовное дело

В отношении 19-летнего Кирилла К., разгромившего могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, возбудили уголовное дело. Об этом журналистам сообщили в правоохранительных органах.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения)», — сказал собеседник в разговоре с ТАСС.

Ему грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей, до 360 часов обязательных работ, год исправительных работ или арест на срок до трёх месяцев.

Разгромивший могилу Маслякова москвич при задержании не мог нормально говорить
Разгромивший могилу Маслякова москвич при задержании не мог нормально говорить

Напомним, накануне 19-летний вандал осквернил могилу Масляковавытащил крест, разбросал цветы и фотографии. По нашим данным, злоумышленник обучался в колледже и тяжело воспринял смерть легендарного ведущего КВН. Также известно, что у него диагностировано расстройство психики. Парня задержали, он находится в отделении полиции. Крест на могиле ведущего уже восстановили. Самого буяна проверят на вменяемость.

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Life.ru

Мария Любицкая
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