Штраф или арест грозят парню, разгромившему могилу Александра Маслякова
В отношении разгромившего могилу Маслякова мужчины возбуждено уголовное дело
В отношении 19-летнего Кирилла К., разгромившего могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, возбудили уголовное дело. Об этом журналистам сообщили в правоохранительных органах.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения)», — сказал собеседник в разговоре с ТАСС.
Ему грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей, до 360 часов обязательных работ, год исправительных работ или арест на срок до трёх месяцев.
Напомним, накануне 19-летний вандал осквернил могилу Маслякова — вытащил крест, разбросал цветы и фотографии. По нашим данным, злоумышленник обучался в колледже и тяжело воспринял смерть легендарного ведущего КВН. Также известно, что у него диагностировано расстройство психики. Парня задержали, он находится в отделении полиции. Крест на могиле ведущего уже восстановили. Самого буяна проверят на вменяемость.
Life.ru