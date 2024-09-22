Разгромившего могилу Маслякова проверят на вменяемость
SHOT: Задержанного за разгром могилы Александра Маслякова проверят на вменяемость
Могилу Александра Маслякова привели в порядок после нападения вандала. Обложка © Life.ru
Москвича Кирилла К., задержанного за разгром могилы Александра Маслякова, отправили в психиатрическую лечебницу. Предварительно, там его проверят на вменяемость, пишет SHOT.
Напомним, что 19-летний вандал вытащил крест, разбросал цветы и фотографии на могиле Маслякова. По нашим данным, злоумышленник учился в колледже и тяжело переживал смерть легендарного ведущего КВН. Также известно, что у него диагностировали расстройство психики. Сейчас парень задержан и находится в отделении полиции. Крест на могиле ведущего уже восстановили.