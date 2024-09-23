Владимиру Зеленскому следует вручить «Золотую тарелку» за «развод человечества», вместо его «развития». Так официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на награждение главаря киевского режима в США.

«Может, за развод человечества? Если что-то и лежит на этой Золотой тарелке, так это жизни украинцев, которых он принёс в жертву глубинной «американской академии», — говорится в сообщении.