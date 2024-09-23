«За развод человечества»: Захарова припомнила реальные «заслуги» Зеленского после его награждения
Захарова укорила Зеленского из-за награды «За развитие человечества»
Награждение Владимира Зеленского. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Владимиру Зеленскому следует вручить «Золотую тарелку» за «развод человечества», вместо его «развития». Так официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на награждение главаря киевского режима в США.
«Может, за развод человечества? Если что-то и лежит на этой Золотой тарелке, так это жизни украинцев, которых он принёс в жертву глубинной «американской академии», — говорится в сообщении.
Напомним, Владимир Зеленский приехал в Нью-Йорк на собрание Генеральной ассамблеи ООН, которая будет проходить с 24 по 30 сентября. Известно, что он намерен демонстрировать президенту США Джо Байдену, кандидатам в главы государства Камале Харрис и Дональду Трампу таинственный «план победы», разговоры о котором участились в последние недели. По данным британской газеты The Times, главарь киевского режима будет требовать, в частности, гарантий безопасности от НАТО и предоставления новой военной помощи.