Китайские автобренды создают своих «клонов» в РФ, чтобы избежать санкций

Производители автомобилей из Китая придумали схему маскировки на российском рынке, чтобы избежать санкций. К данной уловке им приходится прибегать для снижения репутационных рисков из-за продаж на территории РФ. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на мнение аналитиков агентства «Автостат».

Особенно понравилась данная стратегия автоконцерну Geely, у которого налажены связи по всему миру. Не так давно производитель заявил об уходе с российского рынка купе-кроссовера Tugella, который продавался в РФ с 2020 года. За этот период распродано не менее 34 тысяч машин. Примечательно, что параллельно с уходом Tugella на официальном сайте Geely проводилась презентация нового автобренда Knewstar. Первая модель новоиспечённой компании, как сообщается, практически идентична ушедшей с рынка модели.

«Безусловно, Geely занимает весомую позицию на российском рынке, уверенно обосновавшись среди трёх самых популярных иностранных автокомпаний. Тем не менее у компании также есть проекты в других странах, на которыми она не хочет рисковать», — рассказал сотрудник аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.