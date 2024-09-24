Хинштейн надеется, что Telegram будет раскрывать преступников силовикам из РФ
Практика мессенджера Telegram по сотрудничеству с правоохранительными органами, о которой накануне заявил Павел Дуров, должна распространяться не только на Францию, но и на все государства, в том числе Россию. Так депутат Госдумы Александр Хинштейн ответил на вопрос журналиста Life.ru о локализации мер безопасности.
Хинштейн рассказал про сотрудничество Telegram с властями. Видео © Life.ru
«И если в результате такой работы исчезнут условная порнография, продажа оружия, наркотиков и других очевидно криминальных вещей, от этого все только выиграют», — говорит депутат.
На вопрос о приватности парламентарий заметил, что российское законодательство обязывает платформы раскрывать данные преступников. И было бы неплохо, если бы Telegram так же работал с правоохранителями из РФ.
Недавно в мессенджере появились обновления. Об этом рассказал создатель Telegram Павел Дуров. Он уверяет, что теперь IP-адреса и номера телефонов пользователей, которые осуществляют незаконную деятельность на площадке, могут быть переданы правоохранителям по запросам юристов. Совсем недавно Telegram начал способствовать работе полицейских Франции.
Life.ru