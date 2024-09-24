Добровинский собирает лондонских адвокатов для защиты Абрамова от «нападок» Алсу

Ян Абрамов уполномочил меня подобрать команду местных адвокатов для защиты от необоснованных притязаний Алсу. Я связался с коллегами в Лондоне. В нынешней политической ситуации не так много адвокатов, желающих и имеющих возможность представлять интересы россиянина против гражданки Великобритании, но мы уже начали обсуждать с коллегами предстоящие возможные защитные действия от нападок бывшей супруги Яна — Алсу Абрамовой.