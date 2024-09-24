Добровинский собирает лондонских адвокатов для защиты Абрамова от «нападок» Алсу
Алсу. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alsou_a
Так как певица Алсу собирается воспользоваться своим британским паспортом и подать иск против бывшего мужа Яна Абрамова в Английский королевский суд, защита бизнесмена собирает команду адвокатов из Лондона. Об этом Life.ru рассказал звёздный адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы Абрамова.
Ян Абрамов уполномочил меня подобрать команду местных адвокатов для защиты от необоснованных притязаний Алсу. Я связался с коллегами в Лондоне. В нынешней политической ситуации не так много адвокатов, желающих и имеющих возможность представлять интересы россиянина против гражданки Великобритании, но мы уже начали обсуждать с коллегами предстоящие возможные защитные действия от нападок бывшей супруги Яна — Алсу Абрамовой.
Напомним, что в конце весны Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. В браке они прожили 18 лет, у них есть трое детей. Ранее Добровинский утверждал, что Алсу будет судиться с бывшим мужем за пентхаус в Лондоне. Но Алсу заявления адвоката опровергает.