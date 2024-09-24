В Кремле призвали не путать критику и оскорбления в адрес властей

Конструктивная критика властей очень важна и нужна, однако её не стоит путать с оскорблениями. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя законопроект о введение уголовного наказания за публичное оскорбление властей в Интернете.

«Критика и оскорбление — это разные понятия», — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков уточнил, что не должна быть свободной от критики. По его словам, очень важно, чтобы эта критика исходила от населения, так как власть работает на благо российских граждан.