В Кремле призвали не путать критику и оскорбления в адрес властей
Песков заявил, что критику в адрес властей нужно отличать от оскорблений
Конструктивная критика властей очень важна и нужна, однако её не стоит путать с оскорблениями. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя законопроект о введение уголовного наказания за публичное оскорбление властей в Интернете.
«Критика и оскорбление — это разные понятия», — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Песков уточнил, что не должна быть свободной от критики. По его словам, очень важно, чтобы эта критика исходила от населения, так как власть работает на благо российских граждан.
Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание за оскорбление представителя власти. Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарёв счёл нужным поднять штраф до 80 тысяч рублей, продлить обязательные работы до 460 часов, а исправительные — до двух лет.
Напомним, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин назвал нижнюю палату «государственной дурой» из-за промедления с совершенствованием миграционного законодательства. Его высказывание вызвало большой резонанс в Интернете. В СК после этого заявили, что председатель ведомства не хотел оскорбить депутатов.
Life.ru