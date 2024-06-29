Глава СК Бастрыкин объяснил слова о "госдуре" комментариями в соцсетях

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин объяснил свои слова о "госдуре". Глава ведомства заявил, что всего лишь процитировал то, как орган власти называют некоторые пользователи.

Об этом он рассказал, выступая на Петербургском международном юридическом форуме. Речь зашла про ношение никабов, и один из гостей обратил внимание, что, например, власти Узбекистана запрещают носить закрывающую лицо одежду, однако в России приезжие иностранки их надевают. В связи с этим он поинтересовался у Бастрыкина, можно ли в нашей стране запретить этот предмет одежды.

"Вам надо в Государственную думу, которую я позавчера не так назвал. Но я ещё раз повторю, я не сам назвал, я прочитал комментарии из социальных сетей", — указал Бастрыкин.