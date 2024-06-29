Глава СК Бастрыкин объяснил слова о "госдуре" комментариями в соцсетях
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин объяснил свои слова о "госдуре". Глава ведомства заявил, что всего лишь процитировал то, как орган власти называют некоторые пользователи.
Об этом он рассказал, выступая на Петербургском международном юридическом форуме. Речь зашла про ношение никабов, и один из гостей обратил внимание, что, например, власти Узбекистана запрещают носить закрывающую лицо одежду, однако в России приезжие иностранки их надевают. В связи с этим он поинтересовался у Бастрыкина, можно ли в нашей стране запретить этот предмет одежды.
"Вам надо в Государственную думу, которую я позавчера не так назвал. Но я ещё раз повторю, я не сам назвал, я прочитал комментарии из социальных сетей", — указал Бастрыкин.
Сам он, кстати, отметил, что и в России подобную норму стоит принять в срочном порядке. До этого с аналогичным призывом выступили Волгоградский муфтий Мохамад и глава Дагестана Меликов.
Напомним, Бастрыкин назвал нижнюю палату "государственной дурой" из-за промедления с совершенствованием миграционного законодательства. Его высказывание вызвало большой резонанс в Сети. В СК после этого заявили, что председатель ведомства не хотел оскорбить депутатов.
Вообще, дискуссия вокруг ношения никабов в нашей стране разгорелась после того, как с соответствующим предложением выступил председатель Совета по правам человека при Президенте РФ Валерий Фадеев. Его многие поддержали. Например, глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов аргументировал позицию тем, что это никогда не было традицией российских мусульман. Таким образом, ограничения, по его мнению, не нарушили бы права верующих. А исламовед Роман Силантьев отметил, что в этом вопросе можно давать оценки в критериях уместности/неуместности, но никак не в критериях моральности, традиционности.
Александр Демьянчук / ТАСС