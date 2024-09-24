Гормоны и эмоции: Почему мужчины переносят болезни тяжелее женщин, объяснили эксперты
Врач Леонтьева: Мужчина и женщины по-разному болеют из-за гормонов
Шутка про то, что мужчины умирают при температуре чуть выше 37 градусов, в то время как женщины и при 39 градусах занимаются домашними проблемами, оказалась совсем не шуткой. Врач-терапевт Наталья Леонтьева уверена, что представители сильного и прекрасного пола, действительно, по-разному переносят температуру.
Она подчеркнула, что масса тела мужчин в среднем больше, чем у женщин, а обмен веществ происходит по-другому, что влияет на скорость терморегуляции. Кроме того, важное значение в процессе борьбы организма с недугами имеют половые гормоны.
«Женский гормон эстроген обеспечивает оперативную реакцию иммунной системы на патогенные микроорганизмы, что помогает организму быстрее справляться с инфекциями и вирусами. В то же время, мужской гормон тестостерон подавляет иммунный ответ, что делает мужчин более восприимчивыми к различным заболеваниям», — отметила эксперт.
В свою очередь психолог Аделина Хромова рассказала RuNews24.ru, что женщины более эмоциональны и склонны к стрессу, поэтому иначе реагируют на недуги. Они не стесняются сразу обращаться за помощью к медикам. Мужчины же чаще скрывают своё состояние и не обращают внимание на симптомы, поэтому у них развиваются хронические болезни.
Ранее гинеколог рассказала, что уничтожает женское либидо. В свою очередь сексолог объяснила мужчинам, из-за чего может снизиться их половое влечение.
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