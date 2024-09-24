Гормоны и эмоции: Почему мужчины переносят болезни тяжелее женщин, объяснили эксперты

Шутка про то, что мужчины умирают при температуре чуть выше 37 градусов, в то время как женщины и при 39 градусах занимаются домашними проблемами, оказалась совсем не шуткой. Врач-терапевт Наталья Леонтьева уверена, что представители сильного и прекрасного пола, действительно, по-разному переносят температуру.

Она подчеркнула, что масса тела мужчин в среднем больше, чем у женщин, а обмен веществ происходит по-другому, что влияет на скорость терморегуляции. Кроме того, важное значение в процессе борьбы организма с недугами имеют половые гормоны.

«Женский гормон эстроген обеспечивает оперативную реакцию иммунной системы на патогенные микроорганизмы, что помогает организму быстрее справляться с инфекциями и вирусами. В то же время, мужской гормон тестостерон подавляет иммунный ответ, что делает мужчин более восприимчивыми к различным заболеваниям», — отметила эксперт.