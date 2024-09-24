СМИ узнали о новом американском пакете помощи Киеву на 375 миллионов долларов
Американские власти готовятся объявить о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 375 миллионов долларов. Об этом сообщает радиостанция «Голос Америки»* со ссылкой на иностранных чиновников.
По словам одного из собеседников издания, в пакет новый пакет помощи могут войти ракеты класса «воздух — земля» для истребителей F-16, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Ожидается, что о выделении очередного вооружения Белый дом объявит уже завтра, 25 сентября.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский прибыл в США, где, в частности, собирается выступить на Генеральной ассамблее ООН. Известно, что он планирует показать американскому лидеру Джо Байдену, кандидатам в главы государства Камале Харрис и Дональду Трампу авторский «план победы». Их встреча должна состояться 26 сентября. СМИ также узнали, что «план победы» Зеленского состоит из пяти пунктов.
* Радиостанция внесена Минюстом в реестр СМИ – иностранных агентов.
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