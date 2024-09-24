В Китае рассказали, почему досрочно забирают панд Луми и Пюрю у Финляндии

В Китае рассказали, почему панды Пюрю и Луми покинут Финляндию. На первом месте при принятии решения стоял вопрос безопасности животных, передаёт Китайская ассоциация охраны дикой природы.

«После дружественных консультаций между Китаем и Финляндией было принято решение, что, исходя из приоритетности охраны здоровья и благополучия больших панд, находившиеся в Финляндии большие панды Хуа Бао и Цзин Баобао (Китайские имена панд — Прим. Life.ru) будут возвращены на родину досрочно в этом году», — отметили в ассоциации.

Досрочное возвращение панд связано с финансовыми трудностями зоопарка. Бамбуковых мишек передали стране в 2018 году на 15 лет. Сейчас Китай и Финляндия занимаются подготовкой к переезду панд.

Напомним, что Луми и Пюрю останутся в зоопарке Эхтяри до конца осени. Учреждение начало нести убытки из-за инфляции, роста процентных ставок, пандемии и снижения числа туристов.