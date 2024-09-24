«Любил и люблю её»: Растворивший девушку в кислоте рокер из Петербурга переименовал её в соцсетях
Суд отправил в СИЗО на два месяца петербуржца, растворившего свою возлюбленную
Петербуржец, который растворил в кислоте тело своей возлюбленной. Обложка © Telegram / Mash на Мойке
В Петербурге суд арестовал Михаила Сафонова, который расчленил и растворил в кислоте свою 21-летнюю возлюбленную Амину. Как пишет «Mash на Мойке», рок-музыканта отправили в СИЗО на два месяца.
Полиция выводит из зала суда Михаила Сафонова, который в Петербурге растворил возлюбленную в кислоте. Видео © Telegram / Mash на Мойке
В суде убийца заявил, что «любил и любит» погибшую. Выяснилось, что Сафонов после случившегося переименовал личный аккаунт девушки в соцсетях — с её имени на «Прости». В настоящее время страницы жертвы в Сети — пустые. Вероятно, у расчленителя был доступ к ним.
Ранее Life.ru сообщал, что петербуржец расчленил знакомую и растворил тело в бочке с кислотой. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Life.ru узнал, что в порыве злости Михаил Сафонов зверски изрезал 21-летнюю жертву ножом, после чего расчленил, слил кровь и залил останки кислотой. О случившемся он сообщил бывшей жене.