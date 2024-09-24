«Любил и люблю её»: Растворивший девушку в кислоте рокер из Петербурга переименовал её в соцсетях

В Петербурге суд арестовал Михаила Сафонова, который расчленил и растворил в кислоте свою 21-летнюю возлюбленную Амину. Как пишет «Mash на Мойке», рок-музыканта отправили в СИЗО на два месяца.

Полиция выводит из зала суда Михаила Сафонова, который в Петербурге растворил возлюбленную в кислоте. Видео © Telegram / Mash на Мойке

В суде убийца заявил, что «любил и любит» погибшую. Выяснилось, что Сафонов после случившегося переименовал личный аккаунт девушки в соцсетях — с её имени на «Прости». В настоящее время страницы жертвы в Сети — пустые. Вероятно, у расчленителя был доступ к ним.