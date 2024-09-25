«Использует влияние»: В США раскрыли, как Харрис подставила Зеленского

Участие Владимира Зеленского в предвыборной кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис ослабляет поддержку Украины среди американских избирателей. Об этом сообщает журнал National Review (NR).

«Штаб Харрис использует своё влияние на Зеленского, превращая его в участника предвыборной гонки, даже если это наносит ущерб интересам Украины среди республиканцев», — отмечается в статье.

По данным NR, демократы пытаются привлечь на свою сторону сторонников бывшего кандидата от Республиканской партии Никки Хэйли, которая поддерживала Киев. Однако это лишь ухудшает отношение республиканских избирателей к Украине в целом.