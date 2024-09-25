«Использует влияние»: В США раскрыли, как Харрис подставила Зеленского
NR: Участие Зеленского в предвыборной кампании Харрис снижает поддержку Украины
Участие Владимира Зеленского в предвыборной кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис ослабляет поддержку Украины среди американских избирателей. Об этом сообщает журнал National Review (NR).
«Штаб Харрис использует своё влияние на Зеленского, превращая его в участника предвыборной гонки, даже если это наносит ущерб интересам Украины среди республиканцев», — отмечается в статье.
По данным NR, демократы пытаются привлечь на свою сторону сторонников бывшего кандидата от Республиканской партии Никки Хэйли, которая поддерживала Киев. Однако это лишь ухудшает отношение республиканских избирателей к Украине в целом.
«Появление Зеленского на американском политическом фронте демонстрирует, что Украина не является приоритетом для интересов США, иначе её бы не использовали как разменную монету в президентской кампании», — заключает издание.
Ранее сообщалось, что союзники Украины обсуждают возможность напрямую обратиться к президенту России Владимиру Путину, чтобы урегулировать украинский кризис. Эта идея возникла после появления так называемого «плана победы» Владимира Зеленского.
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