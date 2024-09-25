Пытаются рыпаться: Соратник Кадырова сообщил о новых дроноводах ВСУ под Курском

«Противник завёл новые подразделения, новые беспилотные отряды. Они там пытаются упражняться. Пока они ещё не знают, где они оказались. Думаю, что в ближайшие несколько дней они осознают, что оказались не в радужном месте. Будем делать всё для того, чтобы они проснулись», — заявил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова.