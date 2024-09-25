Пытаются рыпаться: Соратник Кадырова сообщил о новых дроноводах ВСУ под Курском
Алаудинов: ВСУ вводят в Курскую область новые подразделения с БПЛА
ВСУ прислали в курское приграничье новые подразделения. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России Апти Алаудинов.
Алаудинов заявил, что ВСУ ввели новые отряды с беспилотниками в Курскую область. Видео © Telegram / Апти Алаудинов «Ахмат»
«Противник завёл новые подразделения, новые беспилотные отряды. Они там пытаются упражняться. Пока они ещё не знают, где они оказались. Думаю, что в ближайшие несколько дней они осознают, что оказались не в радужном месте. Будем делать всё для того, чтобы они проснулись», — заявил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова.
Глава «Ахмата» также прокомментировал ситуацию в районе Коренево. По его словам, ВС РФ на этом участке успешно продвигаются и теснят украинские подразделения.
Ранее Алаудинов сообщил, что все предпринятые ВСУ попытки закрепиться на позициях в курском приграничье и занять важные высоты оказались провальными. По его словам, противник прекратил активно действовать тех участках, которые взяты под контроль армией России. Кстати, с начала вторжения украинских военных в регион, противник потерял уже более 16,7 тысячи солдат.
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