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Регион
25 сентября, 10:22
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Пытаются рыпаться: Соратник Кадырова сообщил о новых дроноводах ВСУ под Курском

Алаудинов: ВСУ вводят в Курскую область новые подразделения с БПЛА

ВСУ прислали в курское приграничье новые подразделения. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России Апти Алаудинов.

Алаудинов заявил, что ВСУ ввели новые отряды с беспилотниками в Курскую область. Видео © Telegram / Апти Алаудинов «Ахмат»

«Противник завёл новые подразделения, новые беспилотные отряды. Они там пытаются упражняться. Пока они ещё не знают, где они оказались. Думаю, что в ближайшие несколько дней они осознают, что оказались не в радужном месте. Будем делать всё для того, чтобы они проснулись»,заявил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова.

Глава «Ахмата» также прокомментировал ситуацию в районе Коренево. По его словам, ВС РФ на этом участке успешно продвигаются и теснят украинские подразделения.

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Ранее Алаудинов сообщил, что все предпринятые ВСУ попытки закрепиться на позициях в курском приграничье и занять важные высоты оказались провальными. По его словам, противник прекратил активно действовать тех участках, которые взяты под контроль армией России. Кстати, с начала вторжения украинских военных в регион, противник потерял уже более 16,7 тысячи солдат.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Юрий Лысенко
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