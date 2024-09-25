СМИ узнали о планах властей выделить 11 млрд на защиту аэропортов от дронов

К 2028 году 31 крупный аэропорт в России будет оборудован системами защиты от беспилотников. В этот список входят 20 аэропортов, принадлежащих федеральной собственности, и 11 частных. Эти сведения представлены в обновлённой версии федерального проекта «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и создание специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем (БАС)», сообщает издание «Ведомости».

Национальный проект по беспилотным авиационным системам был одобрен в конце 2023 года, реализация началась в начале 2024 года. Общая стоимость проекта составляет 900 миллиардов рублей до 2030 года.

В течение следующих двух лет на защиту аэропортов от дронов будет выделено свыше 11 миллиардов рублей. Однако конкретный список аэропортов, которые получат эти средства, пока не раскрыт. В 2025 году планируется обеспечить защиту одного аэродрома с выделением 966 миллионов рублей, а в 2026 году — ещё 10 аэропортов на сумму почти 9,7 миллиарда рублей.

Также запланировано выделение 1,5 миллиарда рублей на установку антидроновых систем в двух частных аэропортах в 2026 году. К 2028 году все 11 таких авиагаваней должны быть оборудованы защитными системами, а уровень защиты федеральных аэропортов намерены увеличить с 3% в 2025 году до 100% к 2030 году.