СМИ узнали о планах властей выделить 11 млрд на защиту аэропортов от дронов
«Ведомости»: Российские аэропорты оснастят защитой от БПЛА за 11 млрд рублей
К 2028 году 31 крупный аэропорт в России будет оборудован системами защиты от беспилотников. В этот список входят 20 аэропортов, принадлежащих федеральной собственности, и 11 частных. Эти сведения представлены в обновлённой версии федерального проекта «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и создание специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем (БАС)», сообщает издание «Ведомости».
Национальный проект по беспилотным авиационным системам был одобрен в конце 2023 года, реализация началась в начале 2024 года. Общая стоимость проекта составляет 900 миллиардов рублей до 2030 года.
В течение следующих двух лет на защиту аэропортов от дронов будет выделено свыше 11 миллиардов рублей. Однако конкретный список аэропортов, которые получат эти средства, пока не раскрыт. В 2025 году планируется обеспечить защиту одного аэродрома с выделением 966 миллионов рублей, а в 2026 году — ещё 10 аэропортов на сумму почти 9,7 миллиарда рублей.
Также запланировано выделение 1,5 миллиарда рублей на установку антидроновых систем в двух частных аэропортах в 2026 году. К 2028 году все 11 таких авиагаваней должны быть оборудованы защитными системами, а уровень защиты федеральных аэропортов намерены увеличить с 3% в 2025 году до 100% к 2030 году.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская ПВО набралась опыта в борьбе с украинскими беспилотниками. По его словам, можно сказать об успехах нашей армии в данном вопросе. Он также отметил, что эффективность массированных налётов украинских дронов по территории России минимальна.