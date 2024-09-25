Стала известна стоимость проезда по ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Стоимость билета на поезда высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург на начало старта движения в третьем квартале 2028 года ожидается в районе 8 тысяч 905 рублей. Об сообщил замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев.

«С точки зрения ценовых параметров, что заложено в модель Москва — Санкт-Петербург… стоимость билета на начало движения, оно запланировано третий квартал 2028 года, составляет 8 тысяч 905 рублей в сегодняшних расчётах», — сказал Зверев на пленарном заседании Госдумы.

Замминистра отметил, что индексация тарифов будет проводиться, однако это будет стандартный ежегодный рост, характерный для пассажирских перевозок. Зверев подчеркнул, что ВСМ представляет собой отдельную линию, а также добавил, что на данном направлении будут использоваться существующие железнодорожные пути с акцентом на увеличение провозной способности для грузовых перевозок, при этом пассажирский состав останется прежним.