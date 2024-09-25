Появилось неизвестное видео умершего от страшной болезни актёра «Солдат» Мадянова
Стриженова выложила неизвестное видео с умершим актёром «Солдат» Мадяновым
Актёр Роман Мадянов. Обложка © Х / RMadyanov
Телеведущая и актриса Екатерина Стриженова показало неизвестные кадры с умершим от рака лёгких актёром Романом Мадяновым. На видео счастливый артист триумфально поднимает кубок, предположительно, после победы на рыбалке.
Роман Мадянов. Видео © Телеграм / Екатерина Стриженова
«Рома, дорогой! Сколько раз мы рыбачили и ты всегда побеждал, потому что рыба шла к тебе на удочку с удовольствием!», — вспоминает восхитительного коллегу Стриженова.
Напомним, о смерти артиста стало известно буквально 20 минут назад. По нашим данным, он скончался в результате онкологии. Актёру диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и лёгкого.
Роман Мадянов — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист России, четырежды лауреат премии «Ника», лауреат премии «Золотой орёл» за фильмы «12» и «Левиафан». Прославился благодаря ролям в сериалах «Солдаты», «Охота на изюбря», «Шаляпин», в фильмах «СуперБобровы», «По щучьему велению», «Команда мечты».