Появилось неизвестное видео умершего от страшной болезни актёра «‎Солдат» Мадянова

Телеведущая и актриса Екатерина Стриженова показало неизвестные кадры с умершим от рака лёгких актёром Романом Мадяновым. На видео счастливый артист триумфально поднимает кубок, предположительно, после победы на рыбалке.

Роман Мадянов. Видео © Телеграм / Екатерина Стриженова

«Рома, дорогой! Сколько раз мы рыбачили и ты всегда побеждал, потому что рыба шла к тебе на удочку с удовольствием!», — вспоминает восхитительного коллегу Стриженова.