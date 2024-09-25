Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 15:11
3122

Зеленский заявил об уничтожении на Украине всех ТЭС и почти всех ГЭС

Владимир Зеленский заявил об уничтожении на Украине всех тепловых электростанций и почти всех гидроэлектростанций.

"На сегодняшний день уничтожены все наши тепловые электростанции и большая часть наших гидроэлектростанций», — заявил Зеленский, выступая в ООН.

Люди бегут, света нет: Американский журналист заявил о критической ситуации в Киеве
Люди бегут, света нет: Американский журналист заявил о критической ситуации в Киеве

А ранее стало известно, что все тепловые электростанции (ТЭЦ), питавшие Харьков, уничтожены, поэтому на зиму в город будут завозить мобильные котельные. С проблемами отключения света сталкиваются и другие населённые пункты, в частности, и сам Киев. Местные СМИ предрекают, что из-за повреждения энергосистемы Незалежная едва сможет пережить грядущую зиму.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/paparazzza

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров