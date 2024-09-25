Зеленский заявил об уничтожении на Украине всех ТЭС и почти всех ГЭС
Владимир Зеленский заявил об уничтожении на Украине всех тепловых электростанций и почти всех гидроэлектростанций.
"На сегодняшний день уничтожены все наши тепловые электростанции и большая часть наших гидроэлектростанций», — заявил Зеленский, выступая в ООН.
А ранее стало известно, что все тепловые электростанции (ТЭЦ), питавшие Харьков, уничтожены, поэтому на зиму в город будут завозить мобильные котельные. С проблемами отключения света сталкиваются и другие населённые пункты, в частности, и сам Киев. Местные СМИ предрекают, что из-за повреждения энергосистемы Незалежная едва сможет пережить грядущую зиму.
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