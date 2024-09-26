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25 сентября, 23:34

Бивол и Бетербиев сошлись в жёсткой битве взглядов с трофеями в руках

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев провели второй стейрдаун в Лондоне

Стейрдаун Бивола и Бетербиева. Обложка © X / Frank Warren

Стейрдаун Бивола и Бетербиева. Обложка © X / Frank Warren

Не знающие поражений российские боксёры устроили вторую по счёту битву взглядов перед поединком в Эр-Рияде, который состоится уже 12 октября. Стейрдаун и пресс-конференция с участием будущих соперников прошла в Лондоне.

Претенденты на званием абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе не поддались эмоциям от предстоящего поединка и устроили жёсткую ментальную дуэль — на лицах боксёров ни дрогнул ни один мускул. Как и положено, спортсмены вооружились завоёванными «трофеями»: Бетербиев держал в руках пояса WBC, WBO и IBF, а ответом Бивола стали пояса IBO и WBA Super.

Стейрдаун Бивола и Бетербиева. Видео © X / Queensberry Promotions

Бивол заявил, что все хотят увидеть его бой с Бетербиевым
Бивол заявил, что все хотят увидеть его бой с Бетербиевым

Напомним, что изначально Бивол и Бетербиев должны были провести поединок 1 июня, но бой пришлось перенести из-за травмы Артура. Белого панчера подменил ливиец Малик Зинад, который оказался в нокауте уже на середине поединка.

Илья Пушкарев
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