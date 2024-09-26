Бивол и Бетербиев сошлись в жёсткой битве взглядов с трофеями в руках
Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев провели второй стейрдаун в Лондоне
Стейрдаун Бивола и Бетербиева. Обложка © X / Frank Warren
Не знающие поражений российские боксёры устроили вторую по счёту битву взглядов перед поединком в Эр-Рияде, который состоится уже 12 октября. Стейрдаун и пресс-конференция с участием будущих соперников прошла в Лондоне.
Претенденты на званием абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе не поддались эмоциям от предстоящего поединка и устроили жёсткую ментальную дуэль — на лицах боксёров ни дрогнул ни один мускул. Как и положено, спортсмены вооружились завоёванными «трофеями»: Бетербиев держал в руках пояса WBC, WBO и IBF, а ответом Бивола стали пояса IBO и WBA Super.
Стейрдаун Бивола и Бетербиева. Видео © X / Queensberry Promotions
Напомним, что изначально Бивол и Бетербиев должны были провести поединок 1 июня, но бой пришлось перенести из-за травмы Артура. Белого панчера подменил ливиец Малик Зинад, который оказался в нокауте уже на середине поединка.