Бивол и Бетербиев сошлись в жёсткой битве взглядов с трофеями в руках

Не знающие поражений российские боксёры устроили вторую по счёту битву взглядов перед поединком в Эр-Рияде, который состоится уже 12 октября. Стейрдаун и пресс-конференция с участием будущих соперников прошла в Лондоне.

Претенденты на званием абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе не поддались эмоциям от предстоящего поединка и устроили жёсткую ментальную дуэль — на лицах боксёров ни дрогнул ни один мускул. Как и положено, спортсмены вооружились завоёванными «трофеями»: Бетербиев держал в руках пояса WBC, WBO и IBF, а ответом Бивола стали пояса IBO и WBA Super.