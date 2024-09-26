Малая часть членов ООН поддержала восстановление Украины за свой счёт

Всего более 30 государств-членов ООН из 194 поддержали Совместную декларацию о поддержке восстановления и реконструкции Украины, авторами которой выступили страны «Большой семёрки». Итогами организованного президентом США Джо Байденом мероприятия по поддержке Киева в Нью-Йорке поделилась пресс-служба Белого дома.

«После встречи в Нью-Йорке президент Байден созвал историческое мероприятие в поддержку Украины, на котором лидеры более 30 стран согласились подписать Совместную декларацию о поддержке восстановления и реконструкции Украины», — гласит сообщение.