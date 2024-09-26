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Регион
26 сентября, 00:47

Малая часть членов ООН поддержала восстановление Украины за свой счёт

Белый дом: Декларацию G7 по Украине поддержали около 30 членов ООН из 194

Всего более 30 государств-членов ООН из 194 поддержали Совместную декларацию о поддержке восстановления и реконструкции Украины, авторами которой выступили страны «Большой семёрки». Итогами организованного президентом США Джо Байденом мероприятия по поддержке Киева в Нью-Йорке поделилась пресс-служба Белого дома.

«После встречи в Нью-Йорке президент Байден созвал историческое мероприятие в поддержку Украины, на котором лидеры более 30 стран согласились подписать Совместную декларацию о поддержке восстановления и реконструкции Украины», — гласит сообщение.

В рамках декларации подписанты обязуются удовлетворять все финансовые потребности Незалежной, спонсировать ремонт объектов критической инфраструктуры, стимулировать экономический рост страны, а также поддерживать микрофинансовую стабильность киевского режима. Присоединиться к списку реконструкторов Украины другие страны могут в любое время.

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Параллельно Вашингтон продолжает пополнять арсенал ВСУ новым оружием и боеприпасами. Так, 25 сентября Байден анонсировал новый пакет помощи ВСУ на 375 миллионов долларов, а уже на следующий день глава Белого дома может порадовать Владимира Зеленского 8-миллиардным пакетом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Илья Пушкарев
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