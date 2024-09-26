Байден подготовил для Зеленского щедрый подарок в Вашингтоне

Сразу два американских чиновника сообщили изданию, что общая стоимость оружия и боеприпасов в пакете будет достигать 8 миллиардов долларов. Из них 2,4 миллиарда пройдут по линии Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Оставшиеся 5,6 миллиарда администрация Джо Байдена выбила из бюджета с разрешения Конгресса, но для этого президенту пришлось задействовать полномочия по сокращению численности арсенала.