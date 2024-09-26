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25 сентября, 23:16

Байден подготовил для Зеленского щедрый подарок в Вашингтоне

Reuters: США планируют объявить о пакете помощи Украине на $8 миллиардов

Белый дом планирует объявить о мсаштабном пакете финансовой помощи Украине. Радостная для Киева весть прозвучит 26 сентября, когда столицу США посетит Владимир Зеленский, утверждает агентство Reuters.

Сразу два американских чиновника сообщили изданию, что общая стоимость оружия и боеприпасов в пакете будет достигать 8 миллиардов долларов. Из них 2,4 миллиарда пройдут по линии Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Оставшиеся 5,6 миллиарда администрация Джо Байдена выбила из бюджета с разрешения Конгресса, но для этого президенту пришлось задействовать полномочия по сокращению численности арсенала.

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Напомним, что визит Зеленского в Соединённые Штаты начался с посещения малой родины Байдена — города Скрэнтон. Там политик наведался на завод по производству артиллерийских боеприпасов. Затем гость с Украины направился в Нью-Йорк, где выступил на сессии Генассамблеи ОНН и поучаствовал в заседании Совбеза.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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