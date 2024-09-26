Бургеры, сладости и красное мясо: Названы главные гастрономические табу на время простуды

Лечение простуды требует от организма мобилизации всех ресурсов, а потому важно поддерживать оздоровительные процессы определённым рационом. Еда должна быть простой, легко усваиваемой, содержать белки, углеводы и полезные жиры. Тяжёлая или вредная пища, напротив, лишь увеличат сроки восстановления, рассказала врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалёва.

Жирные и жареные блюда, газировка, фастфуд и снеки требуют много энергии на переваривание, а она нужна иммунитету для борьбы с возбудителями болезни. Ещё стоит исключить из меню красное мясо. Лучше всего налечь на супы, отварную курятину, рыбу, а также запечённые овощи и фрукты. Употребление последних в свежем виде чревато чувством тяжести в животе из-за обилия клетчатки, отметила эксперт.

«Предпочтительны такие способы приготовления, как варка, запекание, тушение и приготовление на пару. Чем мягче и более гомогенная пища, тем легче она будет перевариваться. Бульоны, супы, каши и хорошо проваренное мясо лучше всего подходят в первые дни болезни. По мере улучшения состояния можно постепенно возвращаться к обычному питанию», — подытожила собеседница «Газеты.ru».