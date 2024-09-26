Абхазия сняла препятствие для соцвыплат России бюджетникам республики
Абхазия ратифицировала договор с Россией о решениях судов по экономическим делам
В Абхазии ратифицировали соглашение с Россией по поводу признания и исполнения судебных и арбитражных решений по экономическим делам, тем самым сняв препятствие для соцвыплат РФ бюджетникам республики. Идею поддержали 27 парламентариев, двое воздержались, сообщает «Апсныпресс».
«Эта практика распространена по всему миру, в том числе в связи с тем, что происходят процессы международной торговли, — заявил министр юстиции Анри Барциц, по словам которого, соглашение позволит поддержать местных предпринимателей.
В рамках документа действует взаимное признание и приведение в исполнение решений судов и международных арбитражей по спорам, которые возникают при осуществлении предпринимательской и другой экономической деятельности. Всего в соглашении есть семь оснований для отказа в принудительном исполнении решений.
Ранее стало известно, что с 1 сентября Россия приостановила выплаты бюджетникам из частично признанной республики. Речь идёт, в частности, об учителях, врачах и сотрудниках силовых структур. Об этом сообщил глава МИД Абхазии Сергей Шамба. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, данные ограничения связаны с «балансом обязательств». При этом у Москвы и Сухума нет никаких обострённых отношений.
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