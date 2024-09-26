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26 сентября, 06:02

Абхазия сняла препятствие для соцвыплат России бюджетникам республики

Абхазия ратифицировала договор с Россией о решениях судов по экономическим делам

В Абхазии ратифицировали соглашение с Россией по поводу признания и исполнения судебных и арбитражных решений по экономическим делам, тем самым сняв препятствие для соцвыплат РФ бюджетникам республики. Идею поддержали 27 парламентариев, двое воздержались, сообщает «Апсныпресс».

«Эта практика распространена по всему миру, в том числе в связи с тем, что происходят процессы международной торговли, — заявил министр юстиции Анри Барциц, по словам которого, соглашение позволит поддержать местных предпринимателей.

В рамках документа действует взаимное признание и приведение в исполнение решений судов и международных арбитражей по спорам, которые возникают при осуществлении предпринимательской и другой экономической деятельности. Всего в соглашении есть семь оснований для отказа в принудительном исполнении решений.

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Ранее стало известно, что с 1 сентября Россия приостановила выплаты бюджетникам из частично признанной республики. Речь идёт, в частности, об учителях, врачах и сотрудниках силовых структур. Об этом сообщил глава МИД Абхазии Сергей Шамба. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, данные ограничения связаны с «балансом обязательств». При этом у Москвы и Сухума нет никаких обострённых отношений.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Наталья Афонина
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