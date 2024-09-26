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26 сентября, 11:36

«Давайте не забегать вперёд»: Песков отказался говорить, вошла ли Украина в список ядерного сдерживания

Песков: Кремль сообщит, какие страны вошли в список ядерного сдерживания

Вопрос, вошла ли Украина и новые страны НАТО в перечень государств, на которые будет распространяться ядерное сдерживание России, остаётся открытым. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, об этом власти сообщат позже.

«Это будет сообщено после. Давайте не забегать вперёд», — отметил в беседе с журналистами Песков.

Он также добавил, что изменение обстановки вокруг границ страны потребовало корректировки ядерной доктрины России.

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Как писал Life.ru, накануне президент РФ Владимир Путин провёл заседание с Совбезом РФ. Там глава государства рассказал, как теперь будет выглядеть изменённая ядерная доктрина России. По его словам, документ расширился количеством стран и альянсов, на которые будет распространяться ядерное сдерживание. Он подчеркнул, что оружие массового поражения может быть применено, если на российские территории полетят дальнобойные ракеты.

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Life.ru

Александр Юнашев
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