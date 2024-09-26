«Давайте не забегать вперёд»: Песков отказался говорить, вошла ли Украина в список ядерного сдерживания

Вопрос, вошла ли Украина и новые страны НАТО в перечень государств, на которые будет распространяться ядерное сдерживание России, остаётся открытым. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, об этом власти сообщат позже.

«Это будет сообщено после. Давайте не забегать вперёд», — отметил в беседе с журналистами Песков.

Он также добавил, что изменение обстановки вокруг границ страны потребовало корректировки ядерной доктрины России.