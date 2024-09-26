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26 сентября, 14:07

Стало известно, по каким статьям ищут сочинского бизнесмена из дела Копайгородского

Бежавшего из РФ сочинского бизнесмена Татуляна ищут по делу о мошенничестве

SHOT выяснил, по каким статьям переобъявлен в розыск сочинский бизнесмен Рубен Татулян, которого подозревают в связях с задержанным экс-мэром Сочи Алексеем Копайгородским. По информации телеграм-канала, его разыскивают по подозрению в покушении на соучастие в убийстве и мошенничестве.

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Напомним, ранее стало известно, что задержанного экс-мэра Сочи Копайгородского проверяют на участие в махинациях известного сочинского бизнесмена Рубена Татуляна по кличке Робсон. По одной из версий, именно бывший глава города мог помочь предпринимателю сбежать за границу. Сам Рубен Татулян был переобъявлен в розыск.

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YouTube / Migran Arutyunyan

Александра Вишнякова
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