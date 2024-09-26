Стало известно, по каким статьям ищут сочинского бизнесмена из дела Копайгородского
Бежавшего из РФ сочинского бизнесмена Татуляна ищут по делу о мошенничестве
SHOT выяснил, по каким статьям переобъявлен в розыск сочинский бизнесмен Рубен Татулян, которого подозревают в связях с задержанным экс-мэром Сочи Алексеем Копайгородским. По информации телеграм-канала, его разыскивают по подозрению в покушении на соучастие в убийстве и мошенничестве.
Напомним, ранее стало известно, что задержанного экс-мэра Сочи Копайгородского проверяют на участие в махинациях известного сочинского бизнесмена Рубена Татуляна по кличке Робсон. По одной из версий, именно бывший глава города мог помочь предпринимателю сбежать за границу. Сам Рубен Татулян был переобъявлен в розыск.
YouTube / Migran Arutyunyan