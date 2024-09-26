Стало известно, по каким статьям ищут сочинского бизнесмена из дела Копайгородского

SHOT выяснил, по каким статьям переобъявлен в розыск сочинский бизнесмен Рубен Татулян, которого подозревают в связях с задержанным экс-мэром Сочи Алексеем Копайгородским. По информации телеграм-канала, его разыскивают по подозрению в покушении на соучастие в убийстве и мошенничестве.