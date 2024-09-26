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26 сентября, 16:02

Мэра Нью-Йорка обвинили в получении взяток и растрате средств из бюджета

Мэру Нью-Йорка предъявили обвинения по пяти пунктам, в том числе и за взятку

Мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу предъявили обвинения по пяти пунктам. Ему вменяют, в том числе получение взяток. Об этом говорится в судебных документах по делу градоначальника.

Федеральные прокуроры обвиняют Адамса и его кампанию в растрате денег из общественной программны по финансированию Нью-Йорка. Уточняется, что для мошеннической схемы политик использовал подставных лиц. Речь идёт о $10 000 000, которые получил градоначальник, однако это общая сумма, а не то, что он мог получить незаконным путём.

Обвинения также касаются сговора с целью получения денег на ведение политических кампаний от иностранцев, электронного мошенничества, получения взяток и незаконного финансирования иностранными лицами. Уточняется, что взятки он брал не только деньгами, но и роскошными путешествиями. Вменяемые ему преступления касаются 2015-2024 года, когда чиновник занимал различные политические посты.

Стали известны коррупционные схемы находящегося под следствием ФБР мэра Нью-Йорка
Стали известны коррупционные схемы находящегося под следствием ФБР мэра Нью-Йорка

Напомним, политик вляпался в криминальные дела ещё несколько лет назад. Тогда ФБР изъяло у него телефоны и iPad, его подозревали в получении незаконных пожертвований от властей Турции. Уточнялось, что за такую «благотворительность» градоначальник ввёл в эксплуатацию многоэтажное здание. Сегодня стало известно, что агенты ФБР обыскали особняк мэра.

Обложка ©

Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Eric Adams

Александра Мышляева
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