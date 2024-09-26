Мэра Нью-Йорка обвинили в получении взяток и растрате средств из бюджета

Мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу предъявили обвинения по пяти пунктам. Ему вменяют, в том числе получение взяток. Об этом говорится в судебных документах по делу градоначальника.

Федеральные прокуроры обвиняют Адамса и его кампанию в растрате денег из общественной программны по финансированию Нью-Йорка. Уточняется, что для мошеннической схемы политик использовал подставных лиц. Речь идёт о $10 000 000, которые получил градоначальник, однако это общая сумма, а не то, что он мог получить незаконным путём.

Обвинения также касаются сговора с целью получения денег на ведение политических кампаний от иностранцев, электронного мошенничества, получения взяток и незаконного финансирования иностранными лицами. Уточняется, что взятки он брал не только деньгами, но и роскошными путешествиями. Вменяемые ему преступления касаются 2015-2024 года, когда чиновник занимал различные политические посты.