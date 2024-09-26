Токен Hamster Kombat вышел на биржи

26 сентября начались торги токенами Hamster Kombat, которые стали доступны на биржах и в кошельке Telegram. После старта торгов цена упала на 14,3% по сравнению с предыдущим днём. На открытии спотовых торгов на Binance стоимость Hamster Kombat составила $0,01.