Токен Hamster Kombat вышел на биржи
26 сентября начались торги токенами Hamster Kombat, которые стали доступны на биржах и в кошельке Telegram. После старта торгов цена упала на 14,3% по сравнению с предыдущим днём. На открытии спотовых торгов на Binance стоимость Hamster Kombat составила $0,01.
Портал CQ уточнял, что основную прибыль получили разработчики игры в Telegram, которые смогли привлечь множество рекламодателей, но с обычными игроками деньгами делиться никто не стал. В итоге большинство пользователей вряд ли смогут заработать больше 5000 рублей.
Ранее Life.ru рассказывал, что пользователи нашумевшего приложения Hamster Kombat обвинили игру в разводе: за полгода тапаний по хомяку они получат несколько тысяч рублей, хотя ожидали миллионы. Оказалось, что пользователей обвинили в «читерстве» хотя они утверждают, что соблюдали все правила. До этого в Центробанке предупреждали, что подобные игры-кликеры отнимают много времени и приносят копейки, поэтому в них опасно погружаться.
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