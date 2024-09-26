В Британии определили основные симптомы вируса ХЕС СМИ: Жители Британии назвали усталость и кашель основными симптомами вируса ХЕС 26 сентября, 19:20 Вирус ХЕС переносится легко. Обложка © freepik

Новый подвид коронавируса ХЕС переносится легко и зачастую по симптомам мало отличается от сезонной простуды. Об этом пишет The Manchester Evening News, пообщавшись с пациентами.

«Я чувствовала себя очень-очень уставшей, у меня пропал аппетит. Через два дня начался кашель», — рассказала изданию 39-летняя британка Ханна.

По её словам, болезнь протекала с лёгкими симптомами и очень стремительно. Тест подтвердил, что у Ханны был именно ковид, при этом выздоровление наступило менее чем через неделю. Ещё одна женщина из британского Манчестера тоже назвала усталость и ломоту в теле основными симптомами вируса ХЕС.

А вот мужчина по имени Стив признался, что почти не заметил ковид. Он перенёс заболевание на ногах, ощущая лишь боль в горле и мучаясь насморком. По его словам, не было высокой температуры и не потребовался постельный режим.

Напомним, вариант ковида XEC впервые выявили этим летом в Германии, после его нашли на территории ещё нескольких стран Европы, Северной Америки и Азии. Самые ранние случаи заболевания этим подвидом относят к маю 2024 года, однако образцы XEC оказались в международной базе данных GISAID только в сентябре. По мнению врачей, новый штамм ковида очень похож на сезонную простуду.

Авторы Татьяна Миссуми