Пушилин: Пятеро детей и шестеро спасателей ранены в результате атаки ВСУ на ДНР

Пять детей получили ранения в Мариуполе при неосторожном обращении со взрывоопасным предметом. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Помимо них пострадали ещё шестеро сотрудников МЧС.

«В Мариуполе при неосторожном обращении с найденным взрывоопасным предметом ранения получили пять детей: три девочки 10 и 13 лет и два мальчика 10 и 14 лет. Три ребёнка находятся в тяжёлом состоянии, два – в состоянии средней степени тяжести», — написал он в своём телеграм-канале.

Сотрудники МЧС получили ранения в Петровском районе Донецка при ликвидации пожара, который разгорелся в результате обстрела ВСУ. Когда спасатели прибыли на место ЧП, был нанесён повторный удар. По данным властей, за сутки со стороны украинских военных было совершено более 30 атак. Киевский режим выпустил по республике почти сотню боеприпасов.