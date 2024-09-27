Армия России лишила ВСУ шансов захватить Запорожскую АЭС

Россия полностью обеспечивает ядерную безопасность Запорожской АЭС. У ВСУ нет никаких шансов захватить её на сегодняшний день. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Могу сказать две вещи точно. Первое: этот объект (Запорожскую АЭС. — Прим. Life.ru) не захватить противнику, это если говорить про высадку через реку, какие-то там десанты и так далее. Мы к этому готовы. И второе, что могу сказать точно: мы в полном объёме обеспечиваем ядерную безопасность этого объекта. Ядерной угрозы сегодня нет», – подчеркнул глава области.

С его слов, силы ПВО держат под контролем безопасность неба над станцией, однако артиллерийские обстрелы украинских ВС, как и беспилотники, всё ещё могут создавать определённые проблемы.