Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 сентября, 05:54

Армия России лишила ВСУ шансов захватить Запорожскую АЭС

Губернатор Балицкий: ВСУ не удастся захватить Запорожскую АЭС

Запорожская АЭС. Обложка © Wikipedia / Ralf1969

Запорожская АЭС. Обложка © Wikipedia / Ralf1969

Россия полностью обеспечивает ядерную безопасность Запорожской АЭС. У ВСУ нет никаких шансов захватить её на сегодняшний день. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Могу сказать две вещи точно. Первое: этот объект (Запорожскую АЭС. — Прим. Life.ru) не захватить противнику, это если говорить про высадку через реку, какие-то там десанты и так далее. Мы к этому готовы. И второе, что могу сказать точно: мы в полном объёме обеспечиваем ядерную безопасность этого объекта. Ядерной угрозы сегодня нет», – подчеркнул глава области.

С его слов, силы ПВО держат под контролем безопасность неба над станцией, однако артиллерийские обстрелы украинских ВС, как и беспилотники, всё ещё могут создавать определённые проблемы.

Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра неподалёку от Энергодара. Она является самой крупной по числу энергоблоков (шесть штук мощностью по одному гигаватту) и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 контроль над ней установили ВС РФ. Сейчас все энергоблоки находятся в режиме «холодный останов» и не производят электроэнергию.

21-летний чемпион ММА убит на задании со спецназом ВСУ в Курской области
21-летний чемпион ММА убит на задании со спецназом ВСУ в Курской области

Украинские войска, однако, не перестают периодически обстреливать Запорожскую АЭС и близлежащую территорию. К примеру, ранее ВСУ вновь ударили по Энергодару и повредили трансформатор, который обеспечивает питание станции. Из-за этого туда даже приехали вечно выражающие обеспокоенность сотрудники МАГАТЭ.

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Запорожская АЭС
  • Мировая политика
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров