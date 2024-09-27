Армия России лишила ВСУ шансов захватить Запорожскую АЭС
Губернатор Балицкий: ВСУ не удастся захватить Запорожскую АЭС
Запорожская АЭС. Обложка © Wikipedia / Ralf1969
Россия полностью обеспечивает ядерную безопасность Запорожской АЭС. У ВСУ нет никаких шансов захватить её на сегодняшний день. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Могу сказать две вещи точно. Первое: этот объект (Запорожскую АЭС. — Прим. Life.ru) не захватить противнику, это если говорить про высадку через реку, какие-то там десанты и так далее. Мы к этому готовы. И второе, что могу сказать точно: мы в полном объёме обеспечиваем ядерную безопасность этого объекта. Ядерной угрозы сегодня нет», – подчеркнул глава области.
С его слов, силы ПВО держат под контролем безопасность неба над станцией, однако артиллерийские обстрелы украинских ВС, как и беспилотники, всё ещё могут создавать определённые проблемы.
Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра неподалёку от Энергодара. Она является самой крупной по числу энергоблоков (шесть штук мощностью по одному гигаватту) и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 контроль над ней установили ВС РФ. Сейчас все энергоблоки находятся в режиме «холодный останов» и не производят электроэнергию.
Украинские войска, однако, не перестают периодически обстреливать Запорожскую АЭС и близлежащую территорию. К примеру, ранее ВСУ вновь ударили по Энергодару и повредили трансформатор, который обеспечивает питание станции. Из-за этого туда даже приехали вечно выражающие обеспокоенность сотрудники МАГАТЭ.