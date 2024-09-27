Армия России превратила в руины неприступный опорник ВСУ у Нестерянки
Рогов: ВС РФ уничтожили укрепрайон ВСУ у Нестерянки, удерживаемый с 2022 года
Бойцы ВС РФ смогли уничтожить укрепрайон у Нестерянки Запорожской области, который ВСУ удерживали на протяжении двух лет – с лета 2022-го. Теперь российские войска открыли для себя проход и продвинулись на Ореховское направление, сообщает председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Есть успехи на Ореховском направлении Запорожского фронта. Наши войска точными ударами уничтожили укрепрайон ВСУ с опорным пунктом севернее Нестерянки, который они удерживали больше двух лет», — рассказал Рогов журналистам.
Ранее стало известно, что Армия РФ смогла также продвинуться в Курской области. Парни преодолели пять километров. Сейчас бойцы продолжают держать направление к Судже. Среди ликвидированных украинских бойцов – чемпион по ММА Назарий Гаврилец, воевавший в спецназе.
Telegram / Минобороны России