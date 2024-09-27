Армия России превратила в руины неприступный опорник ВСУ у Нестерянки

Бойцы ВС РФ смогли уничтожить укрепрайон у Нестерянки Запорожской области, который ВСУ удерживали на протяжении двух лет – с лета 2022-го. Теперь российские войска открыли для себя проход и продвинулись на Ореховское направление, сообщает председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.