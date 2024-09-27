Ивлеева отсудила 5 млн у завода за грязь и плесень в её газировке Easy Peasy
Ивлеева рекламирует газировку. Обложка © Telegram / Настя Ивлеева
Блогер Анастасия Ивлеева взыскала 5 миллионов рублей за свои бракованные энергетики Easy Peasy, в которых была найдена плесень. Остатки газировки предпринимательница отказалась забирать со складов производителя. Об этом пишет SHOT.
Газировка Анастасии Ивлеевой. Видео © Telegram / SHOT
Газировка Анастасии Ивлеевой. Фото © Telegram / SHOT
Ответчиком на суде был смоленский завод «Сила воина — Евразия», который выпускал её фирменные Easy Peasy. Но к качеству были большие вопросы. Как рассазали сотрудники предприятия, энергетики протекали, а банки были не стерильны. Продукция хранилась на улице, образовывалась коррозия и допускалось загрязнение по микробиологии.
Блогерша изначально требовала с завода 4,6 миллиона рублей ущерба, но в результате разбирательств сумма выросла до 5 миллионов. Суд требования блогерши удовлетворил в полном объёме.
Напомним, Анастасия Ивлеева подала в суд на производителя своих энергетиков Easy Peasy — смоленское ООО «Сила воина – Евразия». Изначально она потребовала взыскать с завода 4,6 миллиона рублей. Блогершу не устроил массовый брак, в частности протекающие банки, внутри которых то и дело находили грязь и плесень. С лета 2023 года выпуск напитков остановлен.